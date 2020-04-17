Точность зарегистрированных в РФ тест-систем на коронавирус составила более 95%

Москва, 17 апреля. В Росздравнадзоре рассказали, что точность зарегистрированных в России тест-систем для диагностики коронавируса составляет более 95%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили специалисты, сильнее всего от кризиса могут пострадать сфера услуг, гостиницы и общепит. Как говорится в сообщении, на данный момент для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот.

Он имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность.

«Выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее ученые рассказали об опасности диабета при COVID-19. Повышенный уровень глюкозы в крови при коронавирусе может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы и привести к осложнениям.

Специалисты отметили, что страдающие сахарным диабетом люди тяжелее переносят грипп и, вероятно, коронавирус. Это происходит из-за того, что иммунная система при проникновении вируса в организм начинает вырабатывать цитокины, которые координируют борьбу клеток с патогеном.

У некоторых пациентов цитокинов вырабатывается чересчур много, что ведет к возникновению цитокинового шторма. В результате атаке иммунной системы подвергаются как пораженные, так и здоровые ткани, и грозящие летальным исходом воспалительные процессы охватывают весь организм.