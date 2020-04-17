Ведунья Саона предупредила, что Пугачева рискует умереть из-за новой операции

Москва, 17 апреля. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева рискует расстаться с жизнью в случае проведения очередной пластической операции. Об этом рассказала известный таролог и ведунья Саона.

По ее словам, этот год для российской исполнительницы станет переломным, Пугачева хочет «спокойствия и обычной тихой семейной жизни».

«Карты говорят о том, что год станет для нее переломным. Она невероятно устала от всего. Пугачевой наскучили и светские рауты, и тусовки, и постоянное повышенное внимание к ее персоне», — отметила Саона.

Ведунья добавила, что этот День рождения подведет определенную черту в жизни Аллы Пугачевой, которая стала сентиментальной и даже боязливой. В области здоровья исполнительницы карты показывают предостережение, рассказала таролог и призвала ее прекратить изматывать себя диетами и пластическими операциями. Об этом пишут «Дни.ру».

Саона добавила, что все хирургические вмешательства ухудшают самочувствие Пугачевой и могут привести к смерти. По ее словам, у дочери примадонны Кристины Орбакайте есть проблемы в личной жизни.

«Алла Борисовна будет помогать ей в решении каких-то бытовых задач. К концу года один из своих объектов недвижимости Пугачева подарит своему внуку, сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. С чем будет связано это решение, карты не показывают», — пояснила таролог.

Ранее известный музыкальный журналист Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву, обвинив ее в поверхностных текстах и неспособности подать свой номер.