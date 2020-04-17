Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору кагора

Москва, 17 апреля. Роскачество составило рекомендации по выбору кагора к Пасхе и рекомендует при его покупке обращать внимание на содержание спирта и сахара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что кагор — чисто российский напиток, аналогов которого в мире на данный момент не существует.

«При выборе стоит обратить внимание на содержание спирта (не менее 16%) и сахара (не менее 160 граммов на литр)», — уточнили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что в последнее время виноделы экспериментируют с различными типами некрепленых церковных вин. Они могут иметь меньшую крепость, но называть их кагорами, по мнению экспертов, все-таки не стоит. Они могут достаточно существенно отличаться от привычного вкуса.

Ранее эксперты Росконтроля провели исследование кагора в российских магазинах и назвали его лучшие марки. По данным организации, в исследовании участвовали бренды «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный», а также греческий «Кагор со святой горы Афон» и испанский Altra Terra.

Отмечается, что кагор проверяли по 20 критериям и параметрам. По окончании проверки было установлено, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. Найденный во всех образцах свинец не превышает допустимой отметки, а кадмий, ртуть и мышьяк не зафиксированы.

По данным Росконтроля, самым слабым с крепостью 15 градусов оказался кагор Altra Terra, остальные участники оказались на один градус крепче. На этикетках всех образцов указано содержание диоксида серы, способного вызывать аллергию у некоторых граждан, сообщает пресс-служба.

Впрочем, лишь один из проверенных кагоров — «Кагор со святой горы Афон» — изготовлен из винограда сорта Каберне-Совиньон, согласно традициям. В описании кагора «Ликерного» сорт винограда не указан вообще.