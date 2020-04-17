Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 16

Федеральное агентство новостей представляет 16-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Выпустив 85 антироссийских статей, первую позицию в рейтинге ФАН сохраняет за собой «Эхо Москвы». Сразу за ним следует информационный ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытые медиа» (84 статьи и +1 позиция). Тройку лидеров замыкает «Новая газета», сотрудники которой опубликовали 80 порочащих Россию материалов.

На прошлой неделе журналисты одного либерального издания продвигали фейк о том, что власти Чечни якобы преследуют заразившихся коронавирусной инфекцией жителей региона. Другие издания пытались сместить фокус внимания читателей с дела об убийстве знакомых террористов организации «Сеть» (запрещена на территории России) на назначение следователя, ранее занимавшегося поиском заказчиков убийства Анны Политковской.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейк «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне

12 апреля на сайте оппозиционной «Новой газеты» появилась статья специального корреспондента Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В ней сотрудница издания попыталась приписать властям Чечни преследование зараженных COVID-19 и попытки якобы скрыть истинную обстановку дел в республике. Кроме того, Милашина утверждала, что чеченским врачам не хватает индивидуальных средств защиты, масок и другого оборудования.

На фейк «Новой газеты» сразу же отреагировал Рамзан Кадыров, назвав информацию о проблемах с коронавирусом в регионе «чушью». Он также добавил, что журналисты «Эха Москвы» устроили «наглую и бессовестную травлю», направленную против чеченского народа. Позже Кадыров подчеркнул, что не видит разницы между «Новой газетой» и «Эхом Москвы», так как оба издания «несут чушь» против чеченцев и самой республики. По его мнению финансирование всех оппозиционных проектов заграничное, и «спецслужбы должны отслеживать кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов».

В свою очередь главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов поставил главе Чечни ультиматум, потребовав, чтобы тот до 30 апреля прислал в редакцию издания официальное письмо с объяснениями, почему статья, которую газета опубликует на своих страницах, — это фейк. Член Совета Федерации Сергей Цеков призвал Кадырова не реагировать на провокацию Муратова, отметив, что редактор скандального издания просто пытается пропиариться.

Позже «Новой газете» пришлось удалить статью, Роскомнадзор пригрозил изданию блокировкой, если это требование не будет выполнено. В Генпрокуратуре РФ также прокомментировали ситуацию, заявив, что вброс распространялся под видом достоверных данных и создавал угрозу для общественного порядка.

14 апреля «Медуза» опубликовала статью, в которой рассказала о новых подробностях в деле о возможной причастности нескольких осужденных членов террористической организации «Сеть» к убийству 21-летнего Артема Дорофеева и 19-летней Екатерины Левченко. Издание отметило, что председатель СК Александр Бастрыкин назначил Сергея Солонкина руководителем следственной группы, которая расследует двойное убийство. При этом особенно отмечается, что следователь занимался поиском заказчиков убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года в подъезде своего дома.

Новость подхватила редакция «МБХ Медиа», которая уже в заголовке статьи «Дело об убийстве друзей фигурантов дела «Сети» поручили следователю, который искал заказчиков убийства Анны Политковской» на первый план вывела не новые данные по расследованию «Сети», а информацию о журналисте «Новой газеты». Таким образом, издание Ходорковского занимается откровенной дезинформацией, смещая фокус внимания с уголовного преследования террористов, которых ранее активно же защищало и называло узниками тоталитарного режима, на пусть и громкую, но уже вышедшую из информационной повестки тему с убийством Политковской.

По этому же сценарию действует и «Новая газета», сотрудником которой когда-то была Политковская. В статье «Расследовать убийство знакомых фигурантов дела «Сети» поручили следователю, который искал заказчиков убийства Анны Политковской» журналисты либерального издания пишут в первую очередь о том, что назначен новый следователь, а не другие подробности убийства Дорофеева и Левченко. Журналисты «Новой» также активно выступали в защиту членов «Сети». Таким образом оппозиция решила снизить внимание общественности к реальной связи «сетевиков» с убитыми молодыми людьми.

Ранее «Медуза» опубликовала расследование, в котором сообщила об исчезновении в 2017 году Левченко и Дорофеева, чьи тела с признаками насильственной смерти были найдены под Рязанью. Труп девушки сумели обнаружить только в марте 2020 года, после публикации материала. Издание утверждает, что молодые люди были знакомы с некоторыми фигурантами дела «Сети» и последние могут быть причастны к их убийству. Адвокаты обвиняемых отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством.

Мнение эксперта

О попытках либеральных информационных изданий исказить повестку в деле «Сети» заявил и эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью ФАН он подчеркнул, что появление материала о следователе Солонкине требует разъяснения для читателей.

«Напомню, дело «Сети» некоторые издания пытались подать как ошибку правоохранительных органов, но уже даже «Медуза» указала на то, что там было совершено двойное убийство и в принципе речь идет о серьезном нарушении закона об уголовной ответственности. И в такой ситуации те, кто защищал «Сеть», теперь пытаются сместить центр баланса объективности уже на другие предметы, в частности, на следователя. Это нужно для того, чтобы, не отказываясь от поддержки террористов, перенацелить внимание читателей на другие, не столь важные моменты», — поясняет эксперт.

И центр внимания, по мнению собеседника ФАН, негласно смещается в сторону очернения Солонкина. Поэтому в ближайшее время можно будет ожидать появления в оппозиционных СМИ материалов, рассказывающих о том, что назначенный Бастрыкиным следователь «якобы не справился с расследованием уголовного дела по убийству Политковской».