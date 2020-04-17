Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться

Москва, 14 апреля. Российская певица Глюкоза рассказала историю появления откровенного снимка, на котором она, Собчак и ювелир Яна Раскалова позируют обнаженными. Подробностями она поделилась в шоу «Вечерний Ургант».

По ее словам, автором фото выступил супруг Раскаловой Вадим, но сама идея исходила от мужа Собчак Константина Богомолова, который и предложил сделать пикантные кадры.

«Все начиналось очень мило и целомудренно. Мы вышли на пляж, мы были одеты. Снимаем, снимаем для себя, и вдруг Костя Богомолов говорит: «Ну, а че вы как-то все скучно, все платья свои показываете», — заявила Глюкоза.

Глюкоза обнажилась сразу после согласия Собчак. Певица отметила, что доверилась профессиональному вкусу Богомолова, но перед съемкой они «очень долго примерялись, как кому грудь держать».

Однако скандальное фото оценили далеко не все поклонники, некоторые отвернулись от исполнительницы, когда увидели кадры.

«На самом деле меня заблокировали во всех инстаграмах, выкинули из ленты. Люди меня не видят! Богомолов за все заплатит!» — сказала Глюкоза.

Ранее стало известно, что продюсер Максим Фадеев решил перезапустить музыкальный проект «Глюкоза» с новой певицей. При этом репертуар артистки останется прежним, передает «Культуромания».