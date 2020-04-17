Сенатор Морозов рассказал, зачем США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Среди американского населения нарастает напряжение от недовольства действиями Белого дома; ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Об этом в комментарии Федерального агентства новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Эвакуация Белого дома

Власти Соединенных Штатов в связи с эпидемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого среди прочего входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Сообщается, что объединенный специальный отряд столичного региона (JTF-NCR) в составе десяти тысяч силовиков был сформирован 16 марта. Кроме защиты столицы США от возможного противника во всех направлениях отряд должен быть готов перебросить в безопасное место не только Белый дом, но и другие ключевые ведомства.

Выйти из-под контроля

Как отметил Олег Морозов, уровень пандемии нового типа коронавируса в Соединенных Штатах настолько высок, что несет реальную опасность, в том числе и для правительства. Таким образом Белый дом рассматривает возможности обезопасить управленческие структуры страны, включая президента, Госдеп и так далее.

«В этом, наверное, и есть главное звено: безопасность, жизнь и здоровье людей, которые сейчас отвечают за страну. Такие планы могут быть и в других государствах, где пандемия получила серьезное распространение, как, например, в Великобритании. Что касается опасения за свою жизнь в связи с волнениями, не думаю, что в США сейчас такая ситуация, когда ее руководство реально боится каких-то протестов. Но вероятность того, что ситуация может выйти из-под контроля с учетом того, что масштабы эпидемии колоссальные, возможна. Уровень недовольства в США сегодня действиями руководства очень высок», — пояснил Олег Морозов.

Кроме того, сенатор прокомментировал кризисную ситуацию в США с коронавирусом. Главными причинами высокой смертности Олег Морозов называет недооценку уровня опасности и разный уровень возможности допуска к медицинским услугам у населения.

«Кто этого допуска в должной мере не имеет в силу отсутствия медицинской страховки и средств для получения лечения, это как раз бедные районы Нью-Йорка и других крупных городов, страдает больше всего. И там необычайно высок уровень смертности, в том числе среди афроамериканского населения. Для Америки — это болезнь бедных, которые несут главные потери в этой страшной эпидемии», — заключил Олег Морозов.

Напомним, мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила срок режима чрезвычайного положения еще на один месяц в связи с растущим количеством случаев коронавирусной инфекции. Существуют опасения, что вспышка коронавируса в Вашингтоне примет масштабы, которое сделает невозможным нормальное функционирование правительства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.