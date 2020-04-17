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Сенатор Морозов рассказал, зачем США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

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Сенатор Морозов рассказал, зачем США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Среди американского населения нарастает напряжение от недовольства действиями Белого дома; ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Об этом в комментарии Федерального агентства новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Эвакуация Белого дома

Власти Соединенных Штатов в связи с эпидемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого среди прочего входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Сенатор Морозов рассказал, зачем США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Сообщается, что объединенный специальный отряд столичного региона (JTF-NCR) в составе десяти тысяч силовиков был сформирован 16 марта. Кроме защиты столицы США от возможного противника во всех направлениях отряд должен быть готов перебросить в безопасное место не только Белый дом, но и другие ключевые ведомства.

Выйти из-под контроля

Как отметил Олег Морозов, уровень пандемии нового типа коронавируса в Соединенных Штатах настолько высок, что несет реальную опасность, в том числе и для правительства. Таким образом Белый дом рассматривает возможности обезопасить управленческие структуры страны, включая президента, Госдеп и так далее.

«В этом, наверное, и есть главное звено: безопасность, жизнь и здоровье людей, которые сейчас отвечают за страну. Такие планы могут быть и в других государствах, где пандемия получила серьезное распространение, как, например, в Великобритании. Что касается опасения за свою жизнь в связи с волнениями, не думаю, что в США сейчас такая ситуация, когда ее руководство реально боится каких-то протестов. Но вероятность того, что ситуация может выйти из-под контроля с учетом того, что масштабы эпидемии колоссальные, возможна. Уровень недовольства в США сегодня действиями руководства очень высок», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор Морозов рассказал, зачем США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Кроме того, сенатор прокомментировал кризисную ситуацию в США с коронавирусом. Главными причинами высокой смертности Олег Морозов называет недооценку уровня опасности и разный уровень возможности допуска к медицинским услугам у населения.

«Кто этого допуска в должной мере не имеет в силу отсутствия медицинской страховки и средств для получения лечения, это как раз бедные районы Нью-Йорка и других крупных городов, страдает больше всего. И там необычайно высок уровень смертности, в том числе среди афроамериканского населения. Для Америки — это болезнь бедных, которые несут главные потери в этой страшной эпидемии», — заключил Олег Морозов.

Напомним, мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила срок режима чрезвычайного положения еще на один месяц в связи с растущим количеством случаев коронавирусной инфекции. Существуют опасения, что вспышка коронавируса в Вашингтоне примет масштабы, которое сделает невозможным нормальное функционирование правительства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.

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