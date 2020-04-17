Барановская в вечернем платье отправилась искать жениха возле мусоропровода

Москва, 17 апреля. Популярная телеведущая Юлия Барановская надела вечернее платье и отправилась искать мужа возле мусоропровода. На своей странице в Instagram она призналась, что последовала совету известного блогера Натальи Красновой.

Барановская опубликовала видео и рассказала подписчикам, что Краснова рекомендует во время периода изоляции наряжаться перед выносом мусора, поскольку выходить при параде сейчас больше некуда.

«Может, по дороге жениха встречу. Я как холостая девушка, конечно, тут же воспользовалась ее советом», — сообщила телеведущая.

Для выхода из квартиры Барановская сделала макияж и прическу, облачилась в шикарное лиловое платье и надела туфли на каблуках. Взяв мешок с мусором в руки, телеведущая продефилировала по коридору, однако затем выяснилось, что в ее доме установлен мусоропровод, поэтому по пути Барановская никого не встретила.

«Ну и что, блогер Insta Наташа Краснова, у меня мусоропровод! Я полдня наряжалась в это платье, прическу делала и красилась! Кого я встречу на лестничной клетке?! Соседа?!» — возмутилась ведущая.

Напомним, ранее Юлия Барановская состояла в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Несмотря на то, что у пары родились трое детей, они так и не узаконили отношения. А недавно Аршавин подал на Барановскую в суд из-за алиментов.