Федоров рассказал, как патриотизм позволит России победить США в информационной войне

Россия победит США в информационной войне, когда в стране начнут продвигать идеологию патриотизма. Такое мнение Федеральному агентству новостей выразил депутат Госдумы Евгений Федоров, комментируя попытку информационного давления Вашингтона на Москву через обвинения в разработках химического оружия.

Недавно Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы продолжает работать над созданием химического оружия. Помимо этого, американские политики считают, что Москва скрывает данные о запасах отравляющих веществ.

«США не могут подтвердить, что Россия выполнила свои обязательства по полному декларированию своих объектов по производству и разработке химоружия, а также запасов отравляющих веществ», — сказано в докладе.

В свою очередь, российский политик Евгений Федоров считает, что этим документом Госдеп США пытается «надавить» на Россию. По его словам, нынешняя пандемия коронавируса является «формой биологической войны» США против РФ.

«На мой взгляд, американцы проводят последовательную политику давления на Россию, в том числе используя эпидемию для закрепления своего миропорядка однополярного мира. Мой прогноз заключается в том, что поиск поводов для усиления давления на Россию, в том числе военными методами, будет только нарастать. Вне законов политики доминирование наций важнее, чем какие-то сложности человечества. Наоборот, они используются для усиления системы конкуренций наций. Американцы хотят выйти из эпидемии единственной сверхдержавой, подавив Россию, Китай и всех остальных. Для этого им нужны поводы, которые будут только придумываться из пальца каждый день все в больших количествах», — заявил Федоров в комментарии ФАН.

При этом парламентарий напоминает, что Вашингтон также ведет информационную войну против Москвы. Он подчеркивает, что в этом противостоянии «России необходимо победить, то есть не отбиться и не умолчать».

«Для этого нужно решить проблему внутренней эпидемии в стране, а также проблемы суверенитета и верховенства конституции. Нужно как можно быстрее провести всенародное голосование, потому что оно изменит принципы российской власти. Она начнет активно работать в интересах отечества. За счет этого получится победить США и отбить их [информационные] атаки, сформировав свою идеологическую концепцию многополярного мира и равенства народов. Необходимо, как говорил президент России Владимир Путин, выйти на идеологию патриотизма и распространить ее по всему миру», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что власти США тратят огромные средства на антироссийскую пропаганду. В частности, агентству США по глобальным медиа в 2018 году было выделено 2 млрд рублей для финансирования откровенно пропагандистских изданий «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время».

При этом живущий в России американский журналист Тим Керби сообщил, что обычные граждане даже не подозревают, на что идут их налоги. Он признался, что поддерживает такую политику и открыто осуждает трату миллиардов на демонизацию другой страны, расположенной далеко за океаном.

США часто оказывают давление на Россию, обвиняя Москву в якобы нарушении договоренностей. Так, командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что испытания противоспутниковой ракеты РФ угрожают США. Как он указал, военные готовы «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебной активности в космосе.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец пояснил, что таким образом США играют в «лицемерные игры» с Россией, занимаясь милитаризацией космоса и говоря о гипотетической угрозе своим спутникам от испытаний российских ракет.