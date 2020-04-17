Названа причина использования российских двигателей в американской космонавтике

Москва, 17 апреля. Глава американской United Launch Alliance Тори Бруно объяснил, почему его компания использует для запусков российские ракетные двигатели РД-180.

Об этом он рассказал в своем Twitter. Как уточнил Бруно, Россия надеется на космическое наследие Советского Союза. Американский специалист добавил, что правительство Соединенных Штатов в конце холодной войны попросило закупать двигатели, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

Ранее в Конгрессе США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180. Аналогов российскому ракетному двигателю РД-180 в мире сейчас нет. Об этом заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Он подчеркнул, что решение Вашингтона отказаться от двигателя в дальнейшем, скорее всего, окажется невыгодным.

С его точки зрения, у американцев запасов РД-180 может хватить на запуски на ближайшие десять лет. Как ранее сообщили в НПО «Энергомаш», в 2019 году Соединенным Штатам было передано шесть двигателей. В этом году Вашингтон получит еще шесть.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что американские специалисты принимали активное участие в создании РД-180 в 1990-е годы. По его словам, «американский двигатель проигрывал российскому по многим показателям примерно в два раза». США уже неоднократно заявляли о намерении отказаться от РД-180, подчеркнул эксперт.

Напомним, двигатели РД-180 используются для разгона первой ступени одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V. При помощи этих ракет Соединенные Штаты выводят на орбиту аппаратуру как гражданского, так и военного назначения.