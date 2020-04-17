«Союз МС-15» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Москва, 17 апреля. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане в пятницу. Трансляция велась на официальном сайте Роскосмоса.

«Союз МС-15» с россиянином Олегом Скрипочкой американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

«Сарматы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС15 вернулся на Землю!» — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

На борту космического корабля остались россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди, передает телеканал «360». 16 апреля Олег Скрипочка передал полномочия командира Международной космической станции Крису Кэссиди, отмечает «Вечерняя Москва».

«Корабль взят под охрану, члены экипажа ожидают прибытия поисково-спасательной команды», — сообщил диктор трансляции Роскосмоса после прибытия экипажа.

Встреча экипажа была организована в особом режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет «Пятый канал». Число лиц, допущенных к эвакуации экипажа на земле, ограничено в строгом порядке.

Как напоминает «Газета.ru», в начале апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя членами экипажа корабля «Союз МС-16» — с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Крисом Кэссиди. Этот пуск назван «историческим», так как символизирует возвращение пилотируемых стартов американских астронавтов в США.