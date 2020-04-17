В Госдуме не исключили отмены ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса

Москва, 17 апреля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен в связи с распространением коронавируса. Таким предположением поделился депутат Госдумы РФ и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Как рассказали в пресс-службе фракции, тема ЕГЭ поднималась на онлайн-конференции с представителями регионов России. Миронов заявил, что рассматривается возможность переноса экзамена на более позднюю дату.

«Но сейчас все больше склоняются к нашему предложению не сдавать в этом году ЕГЭ, а выставить годовые отметки по итогам трех четвертей и дать возможность школьникам сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ», — приводит слова Миронова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что этот вопрос еще обсуждается, и окончательное решение по нему еще не принято. Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что ЕГЭ в 2020 году не планируют отменять из-за коронавируса, а первый экзамен пройдет 8 июня.

Как считает временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, решение об изменении сроков сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Музаев сообщил, что этот вопрос зависит от развития ситуации с коронавирусом и рекомендаций оперативного штаба, пишет «Газета.ру».

Ранее председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец на пресс-конференции, проходившей онлайн в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», заявила, что ждать отмены ЕГЭ в этом году не стоит.