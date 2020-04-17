ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Москва, 17 апреля. Специальный реестр для учета доходов каждой семьи предложили сформировать в России. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталий Колесников.

На заседании комитета Госдумы в четверг Колесников пояснил, что сведение всех официальных данных о россиянах в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», — добавил он.

По словам замглавы ФНС, в настоящее время нет «нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». Реестр позволит «рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги», отметил он. Также Виталий Колесников рассказал о ряде изменений, которые были внесены в законопроект ко второму чтению. Они касаются защиты отдельных категорий лиц, в том числе судей и свидетелей.

Виталий Колесников сообщил и о создании понятия «идентификатора», который представляет собой «совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн добавил, что в сложившейся ситуации соответствующий закон нужен.

«В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает», — пояснил он.

Предполагается, что в специальный реестр будут вноситься базовые данные о гражданине, в том числе ФИО, дата и место рождения, и дополнительные сведения (семейное положение, родственные связи).