Малышева рассказала об опасности ожирения во время коронавируса

Москва, 17 апреля. Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, чем опасен лишний вес во время пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в Instagram.

Малышева уточнила, что люди, страдающие ожирением, обязательно имеют болезни, которые могут вызвать осложнения. По словам телеведущей, к группе риска можно отнести пожилых людей, а также людей с лишним весом. По мнению врача, у тех, кто страдает от ожирения, есть минимум четыре болезни, которые ставят их под угрозу во время пандемии.

По мнению Малышевой, люди с лишним весом обычно имеют рестриктивную болезнь легких. Они не могут вдохнуть полной грудью, чтобы расправились легкие. Второй наиболее распространенной болезнью является остановка дыхания во сне. Как объяснила Малышева, этим страдают все люди с избыточным весом. Кроме того, страдающие от ожирения люди обычно имеют такие болезни как гипертония, сахарный диабет.

«Какой тут к черту бодипозитив, ребята?» — сказала ведущая.

Ранее Малышева назвала COVID-19 одним из прекрасных вирусов. Так она ответила на вопрос о том, насколько опасна охватившая мир инфекция.

Подписчица поинтересовалась у доктора в Instagram, почему она раньше говорила о том, что коронавирус не опасен, а впоследствии изменила свое мнение. Малышева, отвечая на вопрос, заметила, что средний возраст умерших из-за COVID-19 — около 79 лет, а дети им практически не болеют.

Малышева уточнила, что ее собственной маме 86 лет, и, разумеется, она беспокоится о состоянии ее здоровья, как и других пожилых людей. Тем не менее, заметила доктор, с точки зрения популяционной угрозы корь, несмотря на наличие вакцины, намного опаснее. От этого заболевания умирают дети, а от коронавируса — нет, объяснила она. В этом и состоит, по мнению Малышевой, великое счастье.