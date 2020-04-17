Названо мощнейшее судно Черноморского флота

Севастополь, 17 апреля. Гвардейский ракетный крейсер «Москва», являющийся одним из самых знаковых кораблей ВМФ России, возвращается в состав Черноморского флота (ЧФ). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным источников, «Москва» снова присоединится к ЧФ ко Дню Победы, хотя ранее планировалось, что корабль совершит первый выход в море после ремонта в середине мая. Судно пребывает в ремонтных доках с 2018 года. Летом прошлого года флагманский крейсер ненадолго выходил в море для комплексного тестирования. Сейчас на корабле подходит к завершению наладка главной энергетической установки.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, «Москва» является мощнейшим кораблем Черноморского флота.

«Его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство», — сказал он о крейсере.

Эксперт подчеркнул, что судно, имеющее на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт», может обеспечить зональную ПВО и защитить от атак целый район. Болтенков напомнил, что именно эти технические возможности пригодились в Сирии, где «Москва» прикрывала с моря базы Хмеймим и Тартус.

Как рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, ракеты крейсера могут поразить корабли противника еще при входе в Черное море. По словам Селиванова, сейчас «Москва» — единственный большой корабль в составе ЧФ и один из немногих в ВМФ.

«Одна из главных его задач — сохранить традиции службы на больших кораблях до того, как на флот поступят новые крейсеры или авианосцы», — пояснил адмирал.

Крейсер «Москва» был построен для ВМФ СССР в рамках проекта «Атлант». Корабль спустили на воду в 1979 году, тогда судно носило название «Слава». После распада СССР корабль оказался на судостроительном заводе в украинском Николаеве, а ремонтные работы на судне затянулись на восемь лет из-за непростой ситуации в экономике. Моряки-черноморцы попросили Москву взять шефство над судном, поэтому крейсер удалось сохранить. После этого судно получило имя в честь российской столицы.