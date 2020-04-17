Зафиксирован резкий спрос на кофе в условиях пандемии

Москва, 17 апреля. Режим самоизоляции, введенный на фоне пандемии коронавируса, поднял цены на кофе во всем мире, сообщает CNBC.

Отмечается, что люди начали массово скупать кофе в супермаркетах, после временного закрытия кофеен и ресторанов на карантин. Любителям кофе ничего не остается, кроме как пить его в домашних условиях. В итоге майские фьючерсы на сорт арабика на нью-йоркских торгах выросли на 15% и достигли 1,2 доллара за фунт.

«Люди заполняют кухонные шкафчики продуктами, но продолжают ходить в супермаркеты, чтобы поддерживать их полными», — говорят аналитики из брокерского агентства Marex Spectron.

До этого сообщалось, что ситуация с коронавирусом негативно повлияла на мировом производстве шоколада. Кризис спровоцировал падение спроса на сладости в США, Азии и Европе — основных потребителей продукта в мире. Производители вынуждены сокращать объемы производства.

Недавно парижане жаловались на дефицит и резкий рост цен на муку. Как отмечают жители французской столицы, муку практически невозможно достать уже 2 недели. Местные жители покупают за один раз не менее 10 кг муки.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.