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Лена Миро заявила, что Волочкова выглядит отвратительно

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Лена Миро заявила, что Волочкова выглядит отвратительно

Москва, 17 апреля. Известный блогер Лена Миро раскритиковала фигуру бывшей примы Анастасии Волочковой, приведя в пример себя. Об этом она написала в своем блоге.

Внимание Миро привлекла свежая фотография балерины в купальнике и ее советы по правильному питанию. Волочкова рассказала, что на карантине не прибавила ни грамма. Она объяснила, что остается в форме благодаря диете, и ее дневной рацион состоит из полчашки овощного бульона, двух яиц всмятку, а также зеленого салатика.

Миро уточнила, что фигура Волочковой оставляет желать лучшего и в качестве идеала для сравнения Миро при этом привела себя.  

«Ну, в какой ты — твою мать! — форме?! — сказала она. По ее словам, Волочкова выглядит отвратительно.

«Да, худая. Да, жилистая. Но с каких пор «худая и жилистая» стали синонимами женщины «в форме», — обратилась она к балерине.

Лена Миро заявила, что Волочкова выглядит отвратительно

Ранее экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что ее посетила «печалька» из-за самоизоляции, введенной в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

На фотографии балерина сидит на полу, скрестив ноги. Уже ставшая традиционной улыбка на ее лице пропала. К сожалению, узнать мнение подписчиков о происходящем или прочитать ободряющие слова в адрес Волочковой возможности нет, так как она закрыла возможность комментировать свои посты.

Волочкова ранее поделилась с поклонниками секретом, как ей удается поддерживать форму даже в период самоизоляции. По словам балерины, за дни, проведенные дома, она не прибавила в весе «ни грамма». Волочкова подчеркнула, что самоизоляция имеет свои плюсы — появилось больше времени для работы над телом. Она также призналась, что не испытывает страха перед коронавирусной инфекцией. Балерина была уверена, что новый вирус является обычной простудой, которая обойдет Россию стороной.

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Источник: блог Лены Миро
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