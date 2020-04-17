Экс-солистка «Тату» Катина рассказала, чем жизнь в США отличается от России

Москва, 17 апреля. Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, чем жизнь в Штатах отличается от России.

«В Америке почти всегда прекрасная погода, находишься в полном релаксе, люди не напрягаются и все делают друг другу комплименты. Тебя может просто так похвалить случайный прохожий. У нас, к сожалению, такого нет», — говорит Лена Катина.

Ранее сообщалось, что певица переехала в Россию, когда забеременела, чтобы родить ребенка. По ее словам, рожать в родной стране комфортнее, потому что рядом всегда есть близкие люди.

Также исполнительница говорит, что для того, чтобы освоится в США необходима приличная сумма денег.

«У меня есть подруга. Она уехала работать в Америку. Ей удалось там обустроиться. Но это скорее исключение, чем правило. Не всем так везет», — рассказывает Лена Катина.

По ее словам, в Америке надо за все платить и жизнь в разы дороже, чем в РФ.

Ранее сообщалось, что другая солистка группы «Тату» Юлия Волкова перенесла очередную операцию по восстановлению голоса. Напомним, что проблемы с голосовыми связками у певицы начались после операции по удалению опухоли. Для того, чтобы восстановить голос, Волкова легла в американскую клинику. Она говорит, что операция прошла удачно.