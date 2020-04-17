Кемерово, 17 апреля. Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

«15 апреля в реанимации городской больницы города Белово скончался пациент с пневмонией», — говорится в сообщении.

Ранее заболевший проходил лечение в Краснобородской городской больнице. Примечательно, что первый анализ на COVID-19 у этого пациента показал отрицательный результат. Зараженному провели посмертный тест, результаты которого поступили в ночь с 16 на 17 апреля, и коронавирус все же подтвердился.

Цивилев сообщил, что уже определены первый и второй круг лиц, контактировавших с умершим. Всем этим гражданам выданы предписания об обязательной самоизоляции. Лиц из первого круга проверят на коронавирус 17 апреля, а из второго — 18 апреля.

По данным на утро 17 апреля, в Кемеровской области зарегистрировано 27 заболевших с COVID-19, шесть из них уже вылечились, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, насчитывается 27938 заразившихся, 2034 человека уже выздоровели.

Ранее ученые определили температуру гибели коронавируса. Эксперты выяснили, что COVID-19 не погибает при нагревании до 60 градусов, предусмотренном протоколами дезактивации вируса большинства лабораторий, передает «Царьград».