Гидрометцентр прогнозируют аномальное тепло в нескольких российских регионах

Москва, 17 апреля. Климатическая норма в ближайшие пять дней будет превышена на 12–16 градусов в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие несколько дней погода в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края сложится такая же, как в Москве.

«Там аномалии достигают 12–16 градусов со знаком плюс. Это необычно», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, Вильфанд подчеркнул, что аномально теплая погода сохранится на данных территориях в ближайшие пять дней. Он объяснил, что аномальные погодные условия связаны с перемещением теплых воздушных масс по восточной периферии циклона, пояснил метеоролог.

Ранее стало известно, что коронавирус ослабнет летом из-за высоких температур. Активность коронавируса нового типа, вероятнее всего, ослабнет летом из-за высокой температуры, считает замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

По словам Семенова, этот как раз та температура, что сейчас установилась в европейской части России.

Ранее такое же мнение выразил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что солнце оказывает непосредственное влияние на распространение коронавируса, препятствуя ему. Министр посоветовал дождаться периода, когда столбики термометров поднимутся до отметок в 23-25 градусов.