Дубровская рассказала о сне с покойным Бодровым после трагедии в Кармадонском ущелье

Москва, 17 апреля. Российская актриса Анна Дубровская рассказала, как избежала гибели вместе со съемочной группой «Связного» из-за поездки в Москву. Она вспомнила свой сон с Сергеем Бодровым после трагедии.

Как уточнила артистка, она до сих пор приходит в ужас от осознания инцидента, случившегося в 2002 году. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» актриса напомнила, что съемочная группа во главе с режиссером Сергеем Бодровым погибла при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье.

Тогда Дубровская тоже должна была принимать участие в съемках, но в последний момент отпросилась у режиссера в Москву, чтобы играть в спектакле «Отелло». После трагедии ей приснился Сергей Бодров. Дубровская спросила, где искать съемочную группу.

«Не надо нас искать. Мы уже там. У нас все хорошо», — ответил Бодров.

Ранее российский актер и режиссер Дмитрий Дюжев подержал идею установить памятник главному герою популярных фильмов «Брат» и «Брат-2» Даниле Багрову. Дюжев назвал установку монумента герою культовой картины Алексея Балабанова необходимостью.

По словам Дюжева, речь идет не только о популярном герое и исключительной работе режиссера, но о «нашей многонациональной стране, о нашем гостеприимстве и «уживании» с соседними народами разных республик, о честности взгляда и отстаивании своей позиции жить по правде».

Памятник Багрову, которого сыграл Сергей Бодров, установят на народные пожертвования. Сбор средств проводится на протяжение трех лет. Памятник планировали установить в Москве в прошлом году, однако проект не одобрила комиссия по монументальному искусству.

Напомним, Бодров вместе со съемочной группой погиб в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Во время съемок фильма «Связной» на группу обрушился ледник Колка.