В России увеличились продажи спортивных товаров

Москва, 17 апреля. Продажи спортивных товаров в России с 1 марта по 5 апреля выросли на 53%, по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском».

Статистика была составлена на основе анализа 18 миллиардов чеков. Больше всего в объеме продаж прибавили эластичные фитнес-ленты (эспандеры) — в этом году россияне покупают их на 45% чаще. На втором месте оказались гири (прирост на 44%), а на третьем — коврики для физических упражнений (31%). Кроме того, в нашей стране на 23% чаще стали приобретать спортивные утяжелители и на 5% — гантели и штанги, сообщает RT.

Примечательно, что спрос на некоторые категории спорттоваров текущей весной все же упал. Так, на 27% реже россияне покупали мячи для фитнеса и на 25% — спортивные скамьи. Также в среднем на 20% упали продажи скакалок.

Ранее сообщалось, что в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы запустили онлайн-проект для повышения физической активности граждан в период самоизоляции. В комплекс тренировок, разработанный столичными врачами, вошли упражнения для улучшения физического и психического здоровья. Одно занятие позволяет проработать все основные группы мышц. Упражнения могут выполнять люди любого уровня физической подготовки.