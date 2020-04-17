Ученые рассказали об опасности диабета при COVID-19

Москва, 17 апреля. Повышенный уровень глюкозы в крови при коронавирусе может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы и привести к осложнениям. Результаты исследования международная группа ученых опубликовала в научном журнале Science Advances.

Специалисты отметили, что страдающие сахарным диабетом люди тяжелее переносят грипп и, вероятно, вызываемый коронавирусом COVID-19. Это происходит из-за того, что иммунная система при проникновении вируса в организм начинает вырабатывать цитокины, которые координируют борьбу клеток с патогеном.

У некоторых пациентов цитокинов вырабатывается чересчур много, что ведет к возникновению цитокинового шторма. В результате атаке иммунной системы подвергаются как пораженные, так и здоровые ткани, и грозящие летальным исходом воспалительные процессы охватывают весь организм.

Ученые не знают точно, почему представляющая опасность для жизни реакция иммунитета возникает у одних пациентов, а у других нет. По их мнению, причина может заключаться в уровне сахара в крови.

Исследователи провели эксперимент с больными гриппом мышами и отметили, что при высокой концентрации глюкозы в организме грызунов начиналась чрезмерная выработка цитокинов. Исследования китайских медиков также показали, что цитокиновый шторм чаще возникал у зараженных коронавирусом людей с диабетом.

Ранее исследователи из Университета Экс-Марсель в Провансе выяснили, что при нагреве до 60 градусов в течение 60 минут в чистой среде коронавирус погибал. Но в нестерильной обстановке он продолжил размножение до уровня, достаточного для заражения человека. Вирус был уничтожен лишь после того, как пробирку нагревали в течение 15 минут при температуре в 92 градуса, рассказали специалисты.