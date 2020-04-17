Коронавирус помешал красноярскому подростку совершить теракт в школе

Красноярск, 17 апреля. Переход на дистанционное обучение из-за коронавируса, изменил планы школьника из Красноярска, намеревавшегося устроить теракт в учебном заведении, сообщает краевое управление ФСБ РФ.

Недавно стало известно о задержании красноярского подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. Правоохранители изъяли у школьника охотничий обрез с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, средства связи, а также дневники с описанием планируемого теракта.

«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — сообщает ФСБ.

Согласно данным следствия, в январе подросток решил устроить теракт через 3 месяца. Инструкцию по изготовлению взрывных устройств он нашел в Сети. Самодельную взрывчатку он хранил в постройке во дворе, принадлежащей его отцу.

При обыске подросток подтвердил, что взрывчатка и оружие принадлежит ему. В отношении школьника открыто уголовное производство по трем статьям, включая подготовку теракта.

Ранее правоохранительные органы Казани нашли ученика лицея, который планировал массовое убийство одноклассников и даже смонтировал видео о якобы совершенном преступлении. Подросток объяснил содеянное тем, что у него были плохие отношения с одноклассниками и он не успевал в некоторых предметах.