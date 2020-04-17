Россияне подсчитали, сколько им нужно денег на самоизоляции

Москва, 17 апреля. Россияне подсчитали, какая сумма денег требуется для комфортного пребывания в самоизоляции. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Исследование показало, что среднестатистическому россиянину для комфортного пребывания в самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей в месяц. У женщин запросы оказались ниже — 70 тысяч рублей против 90 тысяч у мужчин.

Желаемая сумма у россиян до 24 лет оказалась в пределах 60 тысяч рублей. Людям старше 45 лет для комфортного пребывания в изоляции требуется 92 тысячи рублей.

Опрошенные россияне с доходом до 30 тысяч рублей посчитали, что на изоляции им будет достаточно порядка 63 тысяч рублей. У получающих от 80 тысяч рублей в месяц респондентов показатель составил 116 тысяч рублей.

Опрошенным в Москве и Санкт-Петербурге нужно 100 и 85 тысяч рублей на месяц изоляции соответственно, в регионах России — 80 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Опрос проводился с 6 по 14 апреля. Было опрошено 2,5 тысячи человек из 437 населенных пунктов России. Респондентам предлагали ответить на два вопроса: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» и «На ваш взгляд, сколько денег в месяц вам нужно, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание на карантине?». Опрошенные могли указать в качестве ответа произвольное число.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, как россияне оценивают эффективность своей работы после перехода на дистанционный режим. Большая часть опрошенных работников (59%) отмечает, что переход на дистанционный режим никак не повлиял на их эффективность. Почти треть респондентов (31%) ответила, что менее эффективно справляется с задачами на дому.