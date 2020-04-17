Банки предупредили о новых видах мошенничества на фоне раздачи цифровых пропусков

Москва, 17 апреля. Банки обнаружили новые способы мошенничества, связанные с оформлением QR-кодов для передвижения в Москве и области, сообщает РБК, ссылаясь на представителей Сбербанка, ВТБ и Росбанка.

Отмечается, что мошенники звонят пенсионерам под видом социальных работников с предложением «помочь» оформить цифровой пропуск.

«При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования», — отмечает представитель ВТБ.

В Росбанке сообщили, что растет количество фишинговых сайтов, созданных якобы для проверки пропусков и для получения компенсации от городского правительства.

Ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредили граждан об аферистских СМС-рассылках якобы от госорганов с требованием оплатить «штраф» за нарушение режима самоизоляции. Также мошенники размещают в социальных сетях фейковую информацию о выплатах из-за пандемии коронавируса.

Недавно сообщалось, что аферисты предлагают покупать липовые пропуска для передвижения по Москве за тысячи рублей. Преступников не останавливает даже наказание предусмотренное за подобные нарушения. Они предлагают прохожим якобы «удостоверение курьера».

Напомним, что с 15 апреля жителям Московского региона необходим цифровой пропуск для перемещения на личном или общественном транспорте.