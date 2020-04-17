МЧС дало рекомендации по эффективной работе на удаленке

Москва, 17 апреля. Специалисты МЧС России подготовили рекомендации, которые помогут эффективно работать на удаленке в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

Эксперты рекомендуют выделить в своей квартире рабочую зону и наладить на домашнем компьютере всю необходимую инфраструктуру. При этом важно сделать так, чтобы рабочий софт не пересекался с личным программным обеспечением.

Кроме того, следует завести отдельный профиль или использовать дополнительный браузер, чтобы на вкладку с личными страницами не накладывалась вкладка рабочей почты, подчеркивают в МЧС.

Также необходимо соблюдать определенный распорядок дня, желательно составить список задач, выполнять и вычеркивать их. Это дисциплинирует. Не помешают офисные ритуалы, например, перерыв на кофе, не следует забыть и про разминку, заключили в ведомстве.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что для приближения окончания режима самоизоляции важно соблюдать временные ограничительные меры по борьбе с COVID-2019, сообщает «Газета.ру». Россиянам рекомендовали оставаться дома, общаться с родственниками дистанционно, поддерживать чистоту в жилище, при выходе из дома использовать маску, мыть руки с мылом, применять антисептики и соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра.