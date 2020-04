Волочкова показала подписчикам деформированные стопы

Несмотря на то, что пуанты-это моя самая любимая и драгоценная обувь, освободить от них ножки после 2,5 часов занятий и репетиции, это так приятно.???? Суставы на моих стопах за десятилетия труда, конечно, деформированы.. И следы от ленточек на щиколотках остаются еще втечение пару часов.. Но, согласитесь, что натруженные мозоли на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злопыхателей.???????? Так здорово, что у меня есть свой балетный зал, где всегда в уединении я могу поддерживать форму.???? Это место моей медитации и творчества.???? Вобщем-то, с этим карантином в моем графике почти ничего не изменилось..????‍♀️ За исключением возможности выхода на сцену к зрителям... Но скоро все наладится и мы снова будем вместе! ???????? А форму можно поддерживать и дома. Завтра представлю вам вновь комплекс упражнений, которые можно выполнять на маленьком пространстве.???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные

