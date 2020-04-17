Волочкова показала подписчикам деформированные стопы

Москва, 17 апреля. Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала, как снимает пуанты после тренировок. Как утверждает экс-балерина, самоизоляция не повлияла на ее образ жизни. Единственное, чего сейчас не может Волочкова — выйти на сцену.
Как она отмечает в своем посте, пуанты — это ее «любимая и драгоценная обувь», но «приятно освободить от них ножки после 2,5 часов занятий».
«Суставы на моих стопах за десятилетия труда, конечно, деформированы. И следы от ленточек на щиколотках остаются еще в течение нескольких часов... Но, согласитесь, что натруженные мозоли на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злопыхателей», — пишет танцовщица.
Затем она продемонстрировала непосредственно свои стопы. Волочкова встала на пальцы, и они громко хрустнули.
Несмотря на то, что пуанты-это моя самая любимая и драгоценная обувь, освободить от них ножки после 2,5 часов занятий и репетиции, это так приятно.???? Суставы на моих стопах за десятилетия труда, конечно, деформированы.. И следы от ленточек на щиколотках остаются еще втечение пару часов.. Но, согласитесь, что натруженные мозоли на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злопыхателей.???????? Так здорово, что у меня есть свой балетный зал, где всегда в уединении я могу поддерживать форму.???? Это место моей медитации и творчества.???? Вобщем-то, с этим карантином в моем графике почти ничего не изменилось..????♀️ За исключением возможности выхода на сцену к зрителям... Но скоро все наладится и мы снова будем вместе! ???????? А форму можно поддерживать и дома. Завтра представлю вам вновь комплекс упражнений, которые можно выполнять на маленьком пространстве.???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные
На днях Анастасия Волочкова призналась, что ее посетила «печалька» из-за режима самоизоляции, введенной в рамках борьбы с распространением коронавируса. К сожалению, узнать мнение фолловеров о происходящем или прочитать ободряющие слова в адрес знаменитости нельзя, потому что она закрыла возможность комментировать свои записи.
Ранее Волочкова эмоционально отреагировала на обвинения скандальной телеведущей Даны Борисовой в пьянстве. Танцовщица объяснила нападки в свой адрес банальной завистью. Волочкова подчеркнула, что у нее нет «времени и желания разбираться с плебеями и мелкими сошками».