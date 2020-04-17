Гастроэнтеролог рассказала, как правильно выбирать кулич и красить яйца перед Пасхой

Москва, 17 апреля. Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная поделилась советами, как правильно подготовиться к пасхальной трапезе, передает радио Sputnik.

Непременный атрибут пасхального стола — куличи и крашеные яйца. По словам Бережной, готовые куличи вполне безопасно покупать во время пандемии, однако стоит соблюдать гигиенические меры предосторожности.

«Важно покупать кулич в вакуумной упаковке и обрабатывать ее после возвращения домой. Любая вакуумная упаковка должна быть вымыта — вы не знаете, где это лежало, кто это раскладывал, как это доставлялось», — говорит специалист.

Она подчеркнула, что не стоит покупать товар с открытой или поврежденной упаковкой.

Гастроэнтеролог говорит, что при покраске яиц стоит использовать исключительно пищевые красители.

«Можно использовать растительные красители — шелуху лука, свеклу. Это натуральные вещества, которые не оказывают токсических влияний на организм и не попадают внутрь под скорлупу», — отмечает Ирина Бережная.

Специалист предупреждает, что обычные краски могут обладать токсичным действием при взаимодействии с горячей водой или при нагревании.

Ранее дизайнер-декоратор Тина Хабарова поделилась простыми способами, как можно оригинально и безопасно украсить пасхальные яйца.

Также Федеральное агентство новостей опубликовало рецепты разнообразных пасхальных куличей, которые сможет приготовить абсолютно каждый.