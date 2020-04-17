Актер Павел Табаков признался в нелюбви к «инстадивам с огромными губами»

Москва, 17 апреля. Актер Павел Табаков заявил, что предпочитает встречаться с девушками, которые могут похвастаться естественной красотой, и признался в нелюбви к «инстадивам».

Для 24-летнего артиста важна не только внешняя привлекательность, но и взгляды, цели, планы на будущее девушки.

«Мне нравятся естественные девушки. Не люблю всех этих инстадив с огромными губами. Не понимаю, зачем это с собой делать? У меня бывали такие случаи, что страшно было просыпаться с девушкой, хотя вечером она казалась нормальной», — поделился Табаков.

Сейчас актер живет один в собственной квартире, делить жилплощадь с девушкой он пока не готов. На первом плане у актера карьера.

Тем не менее артист считает, что не достигнет таких же высот, какие покорил его отец, Олег Табаков. Он отметил, что у него есть «определенный уровень доходов», который позволяет не думать о пропитании на следующий день.

«Я такой вышины не достигну. Папа еще до 30-ти стал большой звездой, в 29 у него был первый инфаркт от перенапряжения. Мне не нужно с таким сумасшествием трудиться. Он же пытался выбиться из низов, удержаться в Москве. А у меня есть определенный уровень доходов, я не думаю о том, что мне есть завтра», — заключил артист.

Ранее актер Николай Фоменко напугал подписчиком новым фото в Instagram, на котором он выглядит постаревшим и обрюзгшим. На макушке артиста сияет огромная лысина, а остатки волос совсем седые. Большинство поклонников предположили, что на снимках просто позирует в новом сценическом образе. В основном все находили сходство с Михаилом Горбачевым, Николаем Рыбниковым и даже Лаврентием Берией. Сам Фоменко на эти предположения ответил молчанием.