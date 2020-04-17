Акушерка из Краснодара лишилась работы из-за шутки о медицинских масках

Краснодар, 17 апреля. Акушерку из Краснодара Наталью К. уволили из родильного дома за шутку об обмене медицинских масок и антисептиков на квартиру.

Медик разместила у себя в Instagram видео, на котором хвастается наличием большого количества масок, салфеток и дезинфицирующих средств. Она сопроводила ролик подписью с предложением обменять средства защиты на квартиру в центре Краснодара.

После публикации шуточного ролика, руководство медучреждения предложило акушеру написать заявление об увольнении.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, в регионе зафиксировано 260 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 48 пациентов, скончались 3. В общей сложности в РФ инфицировано 27,9 тыс. человек. Вылечились 2,3 тыс., умерли 232 пациента.

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Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.