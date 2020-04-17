Вашингтон, 17 апреля. Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантинных мер в стране, принятых в рамках борьбы с коронавирусом.

По словам главы государства, рекомендации позволят губернаторам предпринять «постепенные и избирательные меры по открытию их штатов». Он подчеркнул, что местные власти смогут самостоятельно определить, когда отменять карантин.

«Наша стратегия позволит и дальше защищать пожилых людей, уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным и другим невероятно талантливым группам (населения. — Прим. ФАН) заниматься своим делом, которым лучше их никто не занимается», — заявил Трамп.

Его план содержит три этапа и учитывает риск начала второй волны коронавируса осенью.

По словам представителя Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Биркс, американские штаты смогут приступить к отмене ограничительных мер после того, как в течение двух недель будет фиксироваться снижение случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что американцы столкнулись с огромными очередями за пособиями, которые обещало дать им правительство. По словам местного жителя, в Нью-Йорке пособия требуют миллионы граждан.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».