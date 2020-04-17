Нейропсихолог назвала напитки для улучшения работы мозга

Москва, 17 апреля. Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия назвала напитки, которые помогут справиться со снижением работоспособности и ростом утомляемости во время длительной самоизоляции.

Чай и кофе борются с усталостью, если в день пить не более двух чашек. Если потреблять напитки в большем количестве, они снижают работоспособность мозга и притупляют реакцию, предупредила Хвингия.

Гораздо эффективнее для улучшения работы мозга напитки, в которых содержится женьшень, заявила нейропсихолог.

«Действие женьшеня более продолжительное, чем у кофеина. Достаточно двух-трех капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность. Корень женьшеня можно найти в магазинах, которые занимаются биодобавками. Лучше настаивать корень женьшеня в кипятке, можно использовать и в виде настоек на спирту, такие можно найти в аптеках», – цитирует нейропсихолога радио Sputnik.

Вторым по эффективности напитком он назвала какао, которое за счет флавонола улучшает кровообращение мозга. Также оно содержит вырабатывающие дофамин вещества. Поэтому какао можно пить как для работоспособности, так и для успокоения, что очень полезно во время самоизоляции, подчеркнула Хвингия.

Кроме того, на работу мозга положительное влияние оказывают напитки из фруктов и ягод. Эластичность сосудов повышают яблоки, черника и голубика улучшают память, познавательную деятельность мозга, освобождают его от повреждающих межклеточные мембраны вредных веществ, ежевика и малина улучшают приток крови, сообщает эксперт.

«Чтобы приготовить полезный напиток, можно развести варенье с водой, сделать компот, но эффективнее действуют напитки, где с водой разводятся перетертые ягоды», – уточнила Хвингия.

В то же время нейропсихолог напомнила, что для поддержания работоспособности мозга одних полезных напитков недостаточно. Также следует помнить и о здоровом питании и периодически устраивать комплексную «подпитку мозга».

Ранее RT сообщило, что преподаватель Московского института психоанализа, клинический психолог Наталья Ошемкова рассказала, как легче перенести режим самоизоляции.