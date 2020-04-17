ФАС выступила против сдерживания цен на продукты

Москва, 17 апреля. Введение госрегулирования цен на продукты питания преждевременно, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Эксперты убеждены, что рыночные механизмы и развитое сельское хозяйство обеспечивают требуемые поставки продовольствия, а также поддерживают справедливые цены.

Как подчеркивают в ФАС, искусственное сдерживание, учитывая сегодняшние запасы домохозяйств — прямой путь к разорению многих предприятий. Эксперты считают, что заморозка цен может спровоцировать дефицит ряда товаров и не окажет значимого влияния на инфляцию.

Ранее сообщалось, что парламентарии хотят установить лимит на повышение цен на мясную продукцию, масло, яйца, хлеб, крупы и т. д. По мнению депутатов Госдумы, стоимость продуктов в магазинах не должна превышать цены производителей более чем на 50%, а оптовиков — на 20%.

«Благодаря слаженной работе торговых сетей и производителей продуктов полностью удовлетворен ажиотажный спрос покупателей, который был в конце марта. По сравнению с другими странами, где также действуют ограничения из-за пандемии, полки отечественных магазинов — полные», — говорит заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он подчеркивает, что нерыночные меры нежелательны, пока ситуация на рынке стабильная. По его словам, половина домохозяйств сделали запасы продуктов длительного срока хранения более чем на 100 дней.

Подчеркивается, что в конце марта крупные российские ритейлеры Х5 и «Магнит» обнулили торговую наценку на социально значимые товары. Транспортировка продуктов, содержание работников, а также другие расходы осуществляются за счет работодателя. Как утверждают представители компаний, таким образом удается сдерживать рост цен.

«Например, батон подешевел на 16%, а стоимость макарон и молока выросла на 0,7% и 0,3% при росте их закупочных цен на 9,7% и 7,2% соответственно», — говорят представители компаний.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты, чтобы не допустить их роста в условиях эпидемии коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.