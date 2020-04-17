Роспотребнадзор назвал способ приблизить окончание режима самоизоляции

Москва, 17 апреля. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что для приближения окончания режима самоизоляции важно соблюдать временные ограничительные меры по борьбе с COVID-2019.

«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которую мы можем только совместными усилиями. Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам оставаться дома, общаться с родственниками дистанционно, поддерживать чистоту в жилище, при выходе из дома использовать маску, мыть руки с мылом, применять антисептики и соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра.

Ранее специалисты МЧС РФ рекомендовали россиянам в условиях пандемии коронавируса соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу и воздержаться от ношения защитных масок на улице, сообщает «Газета.ру». В ведомстве подчеркнули, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.