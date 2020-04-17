Париж, 17 апреля. Французские исследователи из Университета Экс-Марсель в Провансе решили определить, гибнет ли коронавирус при нагревании до 60 градусов по Цельсию. Результаты их эксперимента опубликованы на портале bioRxiv.

Важность опыта объясняется тем, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется именно путем нагрева материалов до 60 градусов в течение 60 минут. Для эксперимента исследователи поместили штамм коронавируса в две пробирки — стерильную и с биоматериалом.

Оказалась, что при нагреве в чистой среде вирусы погибли, а вот в нестерильной обстановке коронавирус продолжил размножение до уровня, достаточного для заражения человека. Вирус был уничтожен лишь после того, как пробирку нагревали в течение 15 минут при температуре в 92 градуса.

Французские ученые рекомендуют медикам тщательно подходить к дезинфекции, в частности анализов на коронавирус, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией.

Ранее британские исследователи пришли к выводу, что вероятность появления новых вирусных инфекций, способных передаваться от животных к человеку, не зависит от специфических признаков класса млекопитающих.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».