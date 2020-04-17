Международная организация труда высоко оценила экономические меры Путина

Женева, 17 апреля. Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным расширение социальных льгот обеспечит поддержку доходов населения, пострадавшего от пандемии коронавируса, заявил эксперт Международной организации труда (МОТ) Эрнст Эккехард.

«Крайне важно, чтобы правительства оказывали поддержку рабочим и предпринимателям, чтобы они оставались на плаву. Поддержка тех, кто теряет работу, и продление выплат по больничным тем, кто заболел, должны подкрепляться поддержкой ликвидности и предоставлением кредитов предприятиям», — говорит Эккехард.

По словам эксперта МОТ, учитывая скорость, с которой развивается кризис, данные шаги необходимо реализовывать без бюрократических препятствий, чтобы население могло компенсировать кратковременное падение доходов. Эккехард также подчеркнул, что государство должно помогать и наиболее пострадавшим сферам — туризму и гостиничному бизнесу.

«В этой связи предложенное президентом России расширение социальных льгот обеспечивает поддержку доходов населения», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в конце марта Владимир Путин заявил о расширении мер поддержки экономики во время пандемии коронавируса. В частности, будут выплачиваться пособия на детей для временно безработных. Малый и средний бизнес получит отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на полгода.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.