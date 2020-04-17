Погребинский предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки МВФ с Украиной

Киев, 17 апреля. Политолог Михаил Погребинский предсказал бегство президента Украины Владимира Зеленского в случае срыва сделки с Международным валютным фондом (МВФ) об очередном кредите.

Погребинский отметил, что две трети доходной части бюджета Украины составляют заимствования, и без кредита МВФ Киев не сможет выплатить пенсии и зарплаты. В случае запуска печатного станка доллар через полтора-два месяца будет стоить около 300 гривен, заявил политолог.

По итогам изменений госбюджета Украины на 2020 год украинский ВВП сократится на 3,9% вместо прогнозируемого ранее роста в 3,7%, курс гривны составит 29,5 за доллар США вместо ранее прогнозируемых 27 гривен, инфляция — 8,7% вместо 5,5%.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года, сообщила «Газета.ру». Документ был важен для принятия новой кредитной программы МВФ.

В поддержку законопроекта высказались 259 депутатов при необходимом минимальном количестве в 226 голосов. Его принятие было одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для оказания дополнительной кредитной помощи Украине.

В первые два года действия закона покупать сельхозземли будет разрешено только физическим лицам — гражданам Украины с ограничением не более 100 гектаров в одни руки. Юрлица смогут покупать землю с 2024 года — не более 10 тысяч гектаров на юридическое лицо.