Москва, 17 апреля. Защитную маску своими руками, которая будет работать не хуже медицинской, можно сделать из шейного платка и нескольких салфеток, говорит профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Сейчас теплеет, можно воспользоваться платком, в платок положить несколько салфеток, и это будет работать не хуже, чем стандартная медицинская маска», — говорит специалист.

По ее словам, по уровню защиты это далеко не респиратор, однако так же эффективно, как и стандартная медицинская маска.

Также она сообщила, что вирус может проникать в организм через слизистую оболочку глаз, поэтому биолог советует носить и защитные очки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началось производство 3D-масок. Местные врачи уже протестировали изобретение и остались довольны качеством защитных средств, напечатанных с помощью 3D-принтера.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».