Москва, 17 апреля. Специалисты МЧС РФ в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также воздержаться от ношения защитных масок на улице.

В МЧС подчеркивают, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

«Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — говорится в рекомендациях ведомства.

По словам специалистов МЧС, ношение масок на открытом пространстве нецелесообразно. Отмечается, что во время нахождения на улице необходимо дышать свежим воздухом. В МЧС напоминают, что медицинские маски эффективны при использовании их в местах массового скопления людей, а также непосредственно при общении с инфицированными людьми.

Также ведомств напоминает, что важно тщательно мыть руки и нельзя надевать одноразовые маски несколько раз.

Ранее специалисты МЧС давали рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом во время посещения продуктового магазина.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.