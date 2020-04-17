Москва, 17 апреля. В некоторых случаях при коронавирусе иммунная система человека выдает повышенную реакцию, что может стать причиной осложнений и довести пациента до реанимации. Об этом рассказал хирург-онколог перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом больницы Управления делами президента России Андрей Атрощенко.

Врач отметил, что определить, как будет развиваться болезнь у конкретного пациента на 100% нельзя. Но с большей долей вероятности не имеющему сопутствующих патологий молодому человеку будет намного легче, чем пожилому.

Тем не менее, Атрощенко подчеркнул, что тяжесть болезни определяют не только возраст и сопутствующие заболевания. По словам специалиста, описаны случаи, когда иммунная система сопротивляется атакам коронавируса и выдает гиперреакцию — так называемый «цитокиновый шторм».

«Агрессия этой болезни кроется в реакции иммунитета. Принимаю человека, который себя достаточно неплохо чувствует. Компьютерная томограмма легких у него тоже относительно нормальная. А через три-четыре дня пациент ухудшается, вплоть до реанимации», — отметил Атрощенко.

Коронавирусом в России уже заразились почти 28 тысяч человек, более 240 заразившихся скончались. Накануне «Газета.ру» сообщила, что в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Возраст жертв — от 29 до 88 лет.

Отметим, что в последнее время ряд экспертов сходится во мнении, что за появление коронавируса ответственен Вашингтон. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков недавно сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американскими специалистами. Он отмечает, что на территории консульства США в китайском городе Ухань были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».