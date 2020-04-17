Тимошенко обвинила Зеленского в создании коррупционной схемы

Киев, 14 апреля. Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский доложил президенту Владимиру Зеленскому об обнаружении коррупционной схемы, однако президент уволил главу Минфина и изменениями в бюджет легализовал воровство государственных денег. Об этом рассказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Тимошенко напомнила, что Зеленский вместе со своей командой назначил на пост министра финансов Уманского, поручив ему провести финансовый анализ и составить изменения в бюджет.

«Но после того, как пан Уманский изучил всю ситуацию с доходами бюджета, он сделал специальный доклад президенту и премьер-министру о том, что на базе налоговой службы и таможни действует коррупционная схема, которая позволяет ежемесячно не платить в бюджет до 10 млрд гривен», — говорит лидер «Батькивщины».

По ее словам, Уманский не просто доложил президенту о факте коррупции, но и показал решение этой проблемы. Тимошенко утверждает, что Уманский обращался к главе государства с требованием снять с постов начальников налоговой и таможенной служб, потому что они ежемесячно отмывают 10 млрд гривен.

«Это закончилось тем, что уволили самого пана Уманского с должности министра финансов, а самое главное, изменениями в бюджет — уменьшили доходную часть бюджета страны на 120 млрд гривен. То есть ровно на столько, сколько в год происходит коррупции», — говорит экс-премьер Украины.

Другими словами, изменениями в бюджет коррупция была попросту легализована, отмечает украинский политик.

Ранее сообщалось, что украинцев будут спасать от коронавируса с помощью медицинских масок, которые были произведены и закуплены правительством Украины 11 лет назад. Отмечается, что их срок годности истек еще в 2015 году. Защитные средства были закуплены в 2009 году, когда премьер-министром была Юлия Тимошенко. Закупка была произведена перед эпидемией свиного гриппа, однако впоследствии маски не понадобились.