Застрявший в Малайзии из-за эпидемии россиянин начал побираться на улицах

Куала-Лумпур, 17 апреля. Застрявший в Малайзии из-за пандемии коронавируса российский турист начал бродяжничать и побираться на улицах. Снимком россиянина поделился один из пользователей сервиса микроблогов Twitter.

По данным СМИ, 42-летний житель Москвы Максим Лапин отдыхал в Малайзии, но из-за приказа об ограничении передвижения в стране не смог вернуться домой. Мужчина должен был вылететь домой еще 18 марта, но его рейс в Москву отменили.

Проходившие полицейские 15 апреля сфотографировали Лапина около супермаркета. Россиянин сидел в маске и с картонкой, на которой написал объявление на английском языке: «Я не могу попасть домой и у меня нет денег. Мне нужна еда».

Полицейские отвели мужчину в больницу для сдачи теста на коронавирус, а также сообщили об инциденте в посольство России и опубликовали снимок в социальных сетях для распространения информации.

«Мы отправим его в российское посольство в Куала-Лумпуре, чтобы он смог добраться домой», — отметил помощник комиссара районной полиции Мохд Юсри Отман.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вернуться на родину хотят около 35-36 тыс. россиян, остающихся в других государствах. Министр подчеркнул, что приоритет отдается российским туристам, которые покинули страну после 1 января текущего года. В отношении остальных граждан РФ применяется индивидуальный подход, сообщила «Газета.ру».

По словам Лаврова, «снять остроту» проблемы удалось в Марокко, Черногория, Египет, Филиппины, Кипр. Есть проблемы с вывозом россиян, с маленьких островов или отдаленных государств. Министр отметил, что застрявшие российские туристы есть на Фиджи, Сейшелах, в Гватемале и Африке.