Москва, 17 апреля. Россия должна запустить несколько русскоязычных телеканалов и радиостанций на территории Украины, чтобы обезопасить Донбасс и ликвидировать киевский режим, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ, политолог Сергей Марков.

Политолог утверждает, что основная мера освобождения Донбасса — ликвидация «террористического режима» Киева.

«В этом ключе нужно открыть телеканалы на Украине, которые бы вещали на русском языке по украинской проблематике», — говорит Марков.

По его мнению, на Украине есть несколько общественных пространств с высоким уровнем неодобрения политики киевских властей. Он объясняет, что один телеканал должен быть направлен на социальную справедливость, второй — на православное отторжение преступного режима, а третий должен быть демократическим, направленным на неприятие киевской власти, которая противоречит демократическим ценностям.

Ранее украинские власти запретили ретрансляцию трех российских каналов. В черный список попали такие «опасные» каналы, как «Еврокино», «Топшоп ТВ» и «Зоопарк». До этого Киев запретил трансляцию десятков телеканалов РФ, в том числе Первый канал, «Россия 24», «Звезда», RT, РЕН-ТВ и даже «Охота и рыбалка».

Недавно стало известно, что Минздрав и Минкультуры Украины выпустили рекомендации по борьбе с коронавирусом на языках нацменьшинств, однако русского, на котором говорят десятки миллионов граждан страны, среди них не оказалось.