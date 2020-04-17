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«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные авиарейсы до августа

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«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные авиарейсы до августа

Москва, 17 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» до конца июля приостановила продажи билетов на все международные рейсы.

По данным СМИ, билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Гавану, Стамбул, Мале и другие зарубежные города теперь можно купить на дату вылета с 1 августа. Билеты на международные рейсы ранее были доступны с вылетом после 30 апреля.

В начале апреля пресс-служба авиакомпании объявила о сокращении количества рейсов по внутренним направлениям в связи со снижением спроса, который был вызван введением режима обязательной самоизоляции, сообщило RT. Количество рейсов во многие регионы сократилось до одного в день либо нескольких в неделю. Также «Аэрофлот» сократил количество рейсов из Москвы в Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар.

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные авиарейсы до августа

Пассажиров отмененных рейсов в компании перебронировали на выполняемые.

Пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение количества международных и внутренних рейсов. Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил о рисках для авиакомпаний — ведомство допускает возможные банкротства перевозчиков. Убытки компаний он оценил в более чем 100 миллиардов рублей.

Из-за эпидемии руководство России закрыло все международные пассажирские рейсы. Ситуация отразилась и на внутренних перевозках. Авиакомпания «Победа», к примеру, решила переждать кризис, приостановив полеты до 31 мая. Перелеты также приостановили чартерные Royal Flight, Azur Air и iFly. В пресс-службе S7 Airlines ранее заявляли, что авиаперевозчики нуждаются в прямых компенсациях расходов, понесенных из-за эпидемии коронавируса и складывающейся экономической ситуации в стране.

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Источник: Коммерсантъ
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