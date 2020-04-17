Пушков заявил, что коронавирус станет «спусковым крючком» перераспределения сил в политике

Москва, 17 апреля. Пандемия коронавируса может стать спусковым крючком перераспределения сил в мировой политике, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Так Пушков прокомментировал публикацию издания The Economist о том, что Китай якобы находится в выигрыше от ситуации с распространением коронавируса.

«Побеждает ли Китай?» — главный вопрос, которым сейчас задаются в ведущих западных столицах. Страхи западной элиты небеспочвенны. Пандемия может стать спусковым крючком постепенного, но неуклонного перераспределения позиций и нового соотношения сил в мировой политике», — комментирует Пушков.

Ранее Алексей Пушков писал, что единоличная гегемония Вашингтона уходит в прошлое. Пушков согласился с китайскими экспертами, которые предрекают мировое лидерство КНР, России и США. Сенатор убежден, что Штатам уже не удастся сохранить прежние позиции.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».