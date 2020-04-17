Лечащийся в элитной клинике Джиган платит по 100 тысяч рублей в сутки

Москва, 17 апреля. Рэпер Джиган уже 2 недели не выходит ни с кем на связь, чем весьма беспокоит своих фанатов. Известно, что он находится в элитной реабилитационной клинике.

Музыкант находится в оздоровительном комплексе «Вилла Плес». В этой клинике проходили реабилитацию множество наркозависимых и страдающих от алкоголизма знаменитостей.

Джиган располагается в большом номере площадью 130 кв. м. В распоряжении рэпера есть терраса, сауна и бассейн. Сутки пребывания в такой клинике стоят 100 тыс. рублей.

Покидать пределы оздоровительного комплекса возбраняется. Разрешена лишь прогулка в сопровождении сотрудников. С семьей музыканту разрешают связываться лишь раз в день. Его жена Оксана Самойлова, которая недавно подала на развод, навещала его всего один раз. Сейчас на ней все заботы о детях, в том числе двухмесячном Давиде.

«Я работаю с психологом. Моим детям тоже нужен психолог. У них уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями: в чем они виноваты», — писала она, комментируя разлад в отношениях с Джиганом.

Недавно Оксана Самойлова сообщила подписчикам, что сейчас «знакомится с собой» и занимается поиском себя, поскольку у нее появилось для этого занятия время. По ее словам, она разбирается со своими желаниями и интересами, которые возникают у свободной женщины.