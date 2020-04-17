Диетолог Ковальков назвал самые полезные для мужчин продукты

Москва, 17 апреля. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самыми полезными для мужчин продуктами животные жиры и клетчатку. Мнением эксперт поделился в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

По словам врача, на первую строчку диетологи ставят белковую пищу и «важнее нее нет ничего». Далее следуют животные жиры, из которых состоят мужские половые гормоны, отметил эксперт.

«Если он (мужчина. — Прим. ФАН) не добирает животных жиров, а жена его только оливковым маслом кормит, то он и мужик будет никакой. Они это чувствуют, поэтому у них кусок сала или свинины изо рта не отожмешь», — заявил Ковальков.

Медик также подчеркнул, что в питании незаменима клетчатка, она дает чувство насыщения.

Ранее профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева сообщила, что традиционная квашеная капуста помогает поддержать иммунитет во время эпидемии коронавируса.

Королева назвала квашеную капусту одним из наиболее дешевых и доступных продуктов, который можно приобрести в любом магазине. Она богата витаминами и пребиотиками, отлично укрепляет иммунитет и помогает организму человека противостоять вирусным инфекциям. Традиционная русская закуска по своим качествам способна уверенно конкурировать и с имбирем, и с лимоном.

Особенно полезна квашеная капуста весной, когда человеческий организм теряет защиту от агрессивных факторов внешней среды, в том числе вирусов. Королева предупредила, что, как и любые другие продукты, эту закуску нужно употреблять, соблюдая меру.