Находящийся в тюрьме США россиянин Ярошенко пожаловался на симптомы коронавируса

Вашингтон, 17 апреля. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме в штате Коннектикут, считает, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

Юрист заявил об этом, сразу после разговора с Ярошенко.

«Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные», — заявил адвокат летчика.

По словам Тарасова, 17 апреля тюрьму посетит представитель генеральной прокуратуры США. Адвокат подчеркнул, что сотрудники исправительного учреждения активно готовятся к визиту представителя.

Тарасов выражает надежду, что их прошение будет удовлетворено и Ярошенко сократят срок.

«Мы надеемся на это потому, что его здоровье в опасности», — говорит юрист о своем клиенте.

Напомним, что Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Россиянин полностью отрицает вину, утверждая, что его дело сфабриковано. Летчик был доставлен в Штаты из Либерии, где он был арестован в мае 2010 года. Ярошенко был якобы уличен в транспортировке крупной партии кокаина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия обеспокоена состоянием здоровья своих граждан в американских тюрьмах, где фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Российский посол в США Анатолия Антонова ранее попросил американские власти проявить человечность в отношении граждан РФ.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.