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Человека зарезали на складе Большого театра

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Человека зарезали на складе Большого театра

Москва, 17 апреля. Рабочий погиб от удара ножом во время пьяной драки на территории склада, принадлежащего Большому театру, сообщают правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент произошел на складе в Перово на ул. Плеханова.

«Между двумя рабочими в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате один ударил ножом второго, от чего тот погиб», — сообщил источник в правоохранительных службах.

Ранее сообщалось, что в одной московской квартире произошла жестокая драка с применением холодного оружия. Отмечается, что между двумя братьями 35 и 37 лет, которые находились на самоизоляции произошел конфликт. Младший брат нанес родственнику два удара топором, после чего добил его ножом.

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Источник: ТАСС
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