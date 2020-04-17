Москва, 17 апреля. Значительное число пациентов сейчас — молодые люди, которые несмотря на хороший иммунитет, тяжело переносят инфекцию и нередко погибают от нее, заявила главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко.

Она подчеркивает, что прежде всего в группе риска находятся пациенты с ожирением и диабетом.

«Но достаточно много молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но тяжело переносящих инфекцию, в том числе и с фатальными исходами», — говорит Марьяна Лысенко.

По ее словам, умирают такие пациенты от того, что декомпенсируются их основные заболевания, сердечно-сосудистые или онкологические.

«Но, к сожалению, он поражает достаточно здоровых, и в этом случае мы, конечно, считаем, что они умирают от проявлений коронавируса. И мы выставляем это в том числе, к сожалению, и в посмертные диагнозы», — говорит медик.

Ранее российский доктор и телеведущий Александр Мясников говорил, что анализ статистических данных свидетельствует о том, что в мире за год от коронавируса может погибнуть около 1,5 млн человек.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».